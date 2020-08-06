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6 авг 2020

В России отзывают Porsche Cayenne из-за риска пожара

В России отзывают Porsche Cayenne из-за риска пожара
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 445 автомобилей Porsche Cayenne Turbo и Turbo S E-Hybrid , которые были изготовлены в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года

Официальная причина отзыва звучит так: «Недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода». Из-за этого есть вероятность появления запаха топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. В агентстве отметили, что полностью исключить возможность утечки и возгорания топлива нельзя.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех автомобилях в Porsche бесплатно заменят подающий топливопровод в моторном отсеке. Для Porsche эта отзывная кампания стала второй за лето. В июле у новых Porsche Cayenne обнаружили утечку масла. В сервис позвали почти 700 кроссоверов.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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