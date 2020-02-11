Porsche Macan избавится от традиционных двигателей

Уже в следующем году Porsche Macan обзаведется полностью электрической версией, а к 2024-му модель лишится всех бензиновых версий

С такой информацией выступило издание Car and Driver. Также наши зарубежные коллеги не забыли отметить, что «Макан» уже лишился дизельных моторов в 2018 году, правда, причиной тому послужил Дизельгейт. В то же время, другие источники сообщают, что Porsche не собирается ставить крест на бензиновых моторах и временные рамки в этом отношении могут быть гибкими.

Любопытно, что Porsche Macan — это самая популярная модель штутгартской марки, и особенно хорошо она продается в США. Там по итогам 2019 года немцы продали 22 667 ее экземпляров против 19 001 единицы полноразмерного кроссовера Cayenne. Спорткары у немцев продаются куда хуже: в прошлом году на американском рынке было реализовано 3880 единиц модели 718 Cayman и 9265 экземпляров 911-й в самых разнообразных модификациях.