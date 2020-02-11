Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2020

Porsche Macan избавится от традиционных двигателей

Porsche Macan избавится от традиционных двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Уже в следующем году Porsche Macan обзаведется полностью электрической версией, а к 2024-му модель лишится всех бензиновых версий

С такой информацией выступило издание Car and Driver. Также наши зарубежные коллеги не забыли отметить, что «Макан» уже лишился дизельных моторов в 2018 году, правда, причиной тому послужил Дизельгейт.  В то же время, другие источники сообщают, что Porsche не собирается ставить крест на бензиновых моторах и временные рамки в этом отношении могут быть гибкими.

Любопытно, что Porsche Macan — это самая популярная модель штутгартской марки, и особенно хорошо она продается в США. Там по итогам 2019 года немцы продали 22 667 ее экземпляров против 19 001 единицы полноразмерного кроссовера Cayenne. Спорткары у немцев продаются куда хуже: в прошлом году на американском рынке было реализовано 3880 единиц модели 718 Cayman и 9265 экземпляров 911-й в самых разнообразных модификациях.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Macan Turbo 2019

Представлен крайний бензиновый Porsche Macan Turbo

30 августа 2019
Porsche Macan

Дебют "Макана"

27 февраля 2019
Porsche Macan S 2019

Новый Porsche Macan с приставкой «S»

12 декабря 2018
Porsche Macan 2019

Обновлённый Porsche Macan уже продаётся в РФ

03 октября 2018
Porsche Macan

Porsche Macan не получит дизельный двигатель

31 июля 2018
Porsche Macan

Porsche представила обновленный Macan

27 июля 2018

 Новости Porsche Macan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"
Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 2 0 3