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20 окт 2020

Porsche выпустит электрический кроссовер Macan

Porsche выпустит электрический кроссовер Macan
Автор фото: фирма-производитель

Электрический кроссовер построят на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разрабатывается Porsche совместно с Audi, и оснастят четырьмя моторами

Фотошпионам удалось заснять электрическую версию кросовера Porsche Macan. Снимки с испытаний новинки на треке выложило издание Carscoops. По его данным, премьера машин состоится в следующем году. При этом, производство электрокара, скорее всего, начнется не ранее конца 2022 года. Выпуск машины наладят на заводе в Лейпциге.

Электрический кроссовер построят на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разрабатывается Porsche совместно с Audi. Судя по снимкам, электрокар будет отличаться дизайном от обычного Macan. Так, автомобиль получит фары в стиле Taycan, новые фонари, спойлер и другие задние стойки. Все технические характеристики новинки держатся в секрете. По оной из версий, «зеленый» Macan получит четыре электрических двигателя. Однако официального подтверждения этой информации нет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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