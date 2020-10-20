Porsche выпустит электрический кроссовер Macan

Электрический кроссовер построят на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разрабатывается Porsche совместно с Audi, и оснастят четырьмя моторами

Фотошпионам удалось заснять электрическую версию кросовера Porsche Macan. Снимки с испытаний новинки на треке выложило издание Carscoops. По его данным, премьера машин состоится в следующем году. При этом, производство электрокара, скорее всего, начнется не ранее конца 2022 года. Выпуск машины наладят на заводе в Лейпциге.

Электрический кроссовер построят на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разрабатывается Porsche совместно с Audi. Судя по снимкам, электрокар будет отличаться дизайном от обычного Macan. Так, автомобиль получит фары в стиле Taycan, новые фонари, спойлер и другие задние стойки. Все технические характеристики новинки держатся в секрете. По оной из версий, «зеленый» Macan получит четыре электрических двигателя. Однако официального подтверждения этой информации нет.