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23 ноя 2021

В Porsche вывели на тесты электрический Macan

В Porsche вывели на тесты электрический Macan

Европейские фото-шпионы заметили на дорогах Германии близ Штутгарта закамуфлированные прототипы электрических Porsche Macan. Известно, что дебют модели должен состояться в конце 2022 года

Кузова машин серьезно замаскированы и наши европейские коллеги полагают, что в кадр попали мулы – автомобили, на которых производитель тестирует узлы и агрегаты, а также активную аэродинамику (в частности, выдвижной задний спойлер). Впрочем, есть предположение, что некоторые детали, вроде светодиодных фар, которые повторяют оптику Porsche Taycan, дебютируют на серийном «Макане».

Собственно, с Taycan новинку будет роднить и платформа PPE. Несколько странно, почему в Porsche решили не пользоваться «тележекой» MEB. Впрочем, скорее всего в Porsche хотят подчеркнуть драйверский характер «Макана». Платформа PPE, например, подразумевает использование полноуправляемого шасси.  К сожалению, какие-либо технические характеристики кроссовера неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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