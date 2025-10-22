Porsche показала новый электрический Macan GTS

Модель заняла место между версиями 4S и Turbo, но по техническим характеристикам ближе к флагману

Электрический Macan GTS получил силовую установку суммарной мощностью 509 л.с. (на 68 л.с. меньше, чем у Turbo), а при активации Launch Control она кратковременно возрастает до 563 л.с. Крутящий момент – 955 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч – 3,6 секунды.

Модель по умолчанию оснащена пакетами Sport Chrono и Torque Vectoring Plus, а также пневмоподвеской с индивидуальной настройкой. По словам разработчиков, этот GTS имеет самый низкий центр тяжести среди всех электрических Macan и отличается более спортивным управлением. В качестве опции доступна система управления задними колесами.

Внешне Macan GTS можно узнать по черным вставкам на кузове и новому аэродинамическому обвесу Sport Design. Цветовая палитра расширена новым голубым оттенком Lugano Blue. Покупатели могут выбрать один из 15 стандартных цветов или заказать индивидуальный вариант через программу Porsche Exclusive Manufaktur. Базовые 21-дюймовые диски можно заменить на 22-дюймовые колесные диски в сером цвете Anthracite Gray.

