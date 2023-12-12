Рассекречен салон нового Porsche Macan

Компания Porsche опубликовала изображение интерьера нового кроссовера Macan. Это будет электромобиль. Дебют новинки состоится в следующем году

На изображениях видно, что салон значительно доработан. На передней панели теперь устанавливается три экрана: 12,6-дюймовая цифровая “приборка” и два экрана мультимедийной системы размером 10,9 дюймов каждый. “Мультимедийка” объединена в единый кластер и, как говорят в компании, это будет самый крупный дисплей, устанавливаемый на автомобили Porsche. Более того, оснащение включает проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. Также можно обратить внимание на полностью измененный центральный тоннель. Теперь там расположились только “горячие” кнопки и выемка для беспроводной зарядки смартфона. Рычаг коробки передач переехал на рулевую колонку. Трехспицевое мультифункциональное колесо осталось прежним. Единственное, логотип бренда сменил цвет с традиционного золотого на серебрянный.

Известно, что Porsche Macan EV получит два электромотора (по одному спереди и сзади) суммарной мощностью 600 л.с. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч, но запас хода пока держится в секрете. Автомобиль получит систему управления задних колес на скоростях до 80 км/ч.