Представлен электрический Porsche Macan

Компания Porsche официально рассекретила новое поколение кроссоверов Macan. Теперь это электромобиль

Новый Macan будет предложен в двух версиях: стандартной Macan 4 и более мощной Macan Turbo. Общий форм-фактор модели не изменился, только передняя часть автомобиля слегка доработана. Решетки радиатора больше нет, а воздухозаборник на переднем бампере стал заметно крупнее. Также обновилась оптика. Теперь передние блоки состоят из двух рядных горизонтальных полосок, а задняя диодная полоса стала более правильной геометрической формы. Габариты составляют: 4784/1938/1622 мм., при колесной базе в 2893 мм.

Салон автомобиля значительно переработан. На передней панели устанавливается три экрана: 12,6-дюймовая изогнутая цифровая “приборка” и два экрана мультимедийной системы размером 10,9 дюймов каждый (второй за доплату). Более того, оснащение включает проекционный дисплей диагональю 87 дюймов с функцией дополненной реальности. Переработан и центральный тоннель. Теперь тут только блок климат-контроля, ряд “горячих” кнопок и выемка для беспроводной зарядки смартфона. Рычаг селектора КПП перебрался на рулевую колонку. Дизайн рулевого колеса остался прежним, единственное, логотип бренда по центру сменил цвет с традиционного золотого на серебряный.

Стандартная версия будет оснащаться электрической силовой установкой суммарной мощностью 408 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 5,2 с. Максимальная скорость - 220 км/ч. Флагманская модификация получит электродвигатели на 639 л.с. и 1130 Нм. В данном случае первую “сотню” автомобиль набирает за 3,3 с. “Максималка” - 260 км/ч. Обе версии получат аккумулятор емкостью 100 кВт*ч, который обеспечит максимальный запас хода в 765 и 591 км соответственно. Отмечается, что от станций быстрой зарядки автомобиль сможет “заправиться” с 10% до 80% за 21 минуту.

