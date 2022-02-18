Летом до России доберется новая версия Porsche Macan

Компания Porsche представила новую версию Macan с лаконичной приставкой «Т», которая означает Touring. Фактически, перед нами базовая модификация кроссовера, но с некоторыми отличиями в оснащении

Отличия, например, скрываются в установке адаптивной подвески или специального пакета Sport Chrono, который включает в себя специальный спортивный хронограф и специальный контроллер Sport plus, при помощи которого, нажатием одной кнопки, можно на 30 секунд перевести агрегаты (двигатель, коробка передач и.т.д) в спортивный режим. Если говорить о визуальных отличиях, то Macan T может выделиться особым серым цветом кузова.

Под капотом Macan T располагается 265-сильный двухлитровый турбо-мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом PDK. К слову, разгон до «сотни» у Macan T занимает 6,2 секунды. Максимальная скорость — 232 километра в час.

Отметим, что Macan T посвящен специальным версиям спотркара 911 с тем же индексом, которые были популярны в семидесятых годах. От обычных машин они отличались максимально облегченной конструкцией , при этом сюда устанавливались самые мощные двигатели.