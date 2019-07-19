Обнародованы характеристики нового Porsche Taycan

Производитель поделился подробностями о технической начинке первого электрического Porsche и рассказал о его модификациях. Базовый Taycan получит задний привод, а полноприводные варианты по традиции будут называться Carrera 4S и Turbo.
Базовый заднеприводный Porsche Taycan получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 или 381 лошадиная сила. Taycan Carrera 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов.
Модификация Taycan Turbo также получит два электромотора. Установленный на передней оси будет выдавать 218 сил и 300 Нм момента, на задней — 408 сил и 550 Нм. Их суммарная отдача составит 629 сил и 880 Нм момента. Однако в режиме овербуста момент может достигать пика в 1000 Нм, но только на 10 секунд.