Обнародованы характеристики нового Porsche Taycan

Модификация Taycan Turbo также получит два электромотора. Установленный на передней оси будет выдавать 218 сил и 300 Нм момента, на задней — 408 сил и 550 Нм. Их суммарная отдача составит 629 сил и 880 Нм момента. Однако в режиме овербуста момент может достигать пика в 1000 Нм, но только на 10 секунд.