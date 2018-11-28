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28 ноя 2018

Porsche 911 представлен официально

Porsche 911 представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Кажется, знаменитый спорткар ни капли не изменился. Правда, это впечатление обманчиво, так как изменений много и все они концентрируются, в основном, на техническом оснащении

Начать стоит с дизайна, так как концептуально он остался прежним. Единственные штрихи коснулись дверных ручек - теперь они утоплены и оснащены электроприводом, а также задней оптики -  теперь фонари выполнены в виде цельной светодиодной полосы. Добавим тот факт, что автомобиль оснащается выдвижным антикрылом большего размера и колесами с разной размерностью (спереди- 20-дюймовые, сзади -21-дюймовые). Достаточно серьезно обновился салон - при сохранении общей архитектуры и стилистики в нем появился целый набор экранов и сенсорных панелей.

В техническом оснащении кроется все самое главное. Факт - автомобиль стал быстрее. Новый 911 оснащается  турбированным шестицилиндровым оппозитным двигателем в 450 л.с.. Теперь автомобиль разгоняется  до сотни за 3,7 секунды, а максимальная его скорость  составляет 308 километров в час. При заказе пакета Sport Chrono автомобилю добавляется функция быстрого старта, которая сокращает рывок еще на 0,2 секунды.

Новый Porsche 911 оснащается интересными цифровыми системами. Первая - некоторый аналог  персонального консьержа, который называется «Porsche Road Trip». Программа помогает водителям планировать свои маршруты - в систему загружены данные о гостиницах, ресторанах и достопримечательностях. Вторая система-  «Porsche 360+»,являющаяся персональным круглосуточным ассистентом.  Интересно узнать, как эти системы будут работать в нашей стране, благо цены уже заявлены. Стартовая цена версии 911 Carrera S — 7 749 000 рублей, а заряженной 911 Carrera 4S — 8 199 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Drive2, Авто@mail.ru

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