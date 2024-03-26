Автомобильный портал Motorpage
26 мар 2024

Porsche прекращает продажи 718 Boxster и Cayman в Европе

Porsche прекращает продажи 718 Boxster и Cayman в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche отправляет в отставку модели 718 Boxster и Cayman в связи с тем, что они не соответствуют новым правилам кибербезопасности. Это касается только европейского рынка

В июле 2024 года вступают в силу новые требования о кибербезопасности в Европейском Союзе. Как сообщил представитель компании Оливер Хильгер, купе и кабриолет оснащены электроникой, которая не соответствует нормам ЕС. Также он отметил, что необходимая модернизация будет стоить половины бюджета, которую Porsche могла бы потратить на создание новой модели.

Примечательно, что Cayman GT4 RS и Boxster RS Spyder не попали под ограничения, поскольку выпускаются не серийно, а ограниченной партией. И все же, отсутствие актуального 718 в Европе продлится не долго, ведь компания уже в 2025 году представит следующее поколение с новой электрической силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Taycan Turbo GT (2025)

Представлен самый мощный Porsche Taycan

12 марта 2024
Porsche Taycan

Когда покажут новый, самый быстрый Porsche Taycan?

05 марта 2024
Porsche Panamera Turbo-E-Hybrid

Porsche Panamera получил еще две гибридные модификации

20 февраля 2024
Singer Porsche Type 964 1990 года

Ателье Singer выпустила юбилейный рестомод Porsche 911

19 февраля 2024
Porsche Taycan (2025)

Рассекречен новый Porsche Taycan

07 февраля 2024
Porsche Macan (2025)

Представлен электрический Porsche Macan

26 января 2024

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 500 - tank 500 (2022) урбан-культура Тест драйв
22 марта 2024

Tank 500
"Урбан-культура"
Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость»
Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила пикапа
Тест драйв
13 марта 2024

Great Wall Poer
"Сила пикапа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 0 5