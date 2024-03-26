Porsche прекращает продажи 718 Boxster и Cayman в Европе

Компания Porsche отправляет в отставку модели 718 Boxster и Cayman в связи с тем, что они не соответствуют новым правилам кибербезопасности. Это касается только европейского рынка

В июле 2024 года вступают в силу новые требования о кибербезопасности в Европейском Союзе. Как сообщил представитель компании Оливер Хильгер, купе и кабриолет оснащены электроникой, которая не соответствует нормам ЕС. Также он отметил, что необходимая модернизация будет стоить половины бюджета, которую Porsche могла бы потратить на создание новой модели.

Примечательно, что Cayman GT4 RS и Boxster RS Spyder не попали под ограничения, поскольку выпускаются не серийно, а ограниченной партией. И все же, отсутствие актуального 718 в Европе продлится не долго, ведь компания уже в 2025 году представит следующее поколение с новой электрической силовой установкой.