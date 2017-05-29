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окт 2017

Новое поколение Renault Megane - Спорт на каждый день

Новый Renault Megane - Renault Megane RS 2018 Спорт на каждый день
Компания Renault представила самую мощную и самую быструю модификацию хэтчбека Megane третьего поколения для дорог общего пользования

Под капотом Megane RS установлен бензиновый 1,8-литровый 280-сильный турбоагрегат, знакомый по купе Alpine A110. «Горячий» двигатель сочетается исключительно с передним приводом, 6-ступенчатой «механикой» или преселективным «роботом» EDC. В последнем случае передачи можно переключать подрулевыми «лепестками». Есть и функция Launch Сontrol, оптимизирующая стартовую динамику автомобиля. Подвеска Megane RS подверглась обстоятельной модернизации. Амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости получили в сравнении с другими версиями Megane более жесткие настройки. Кроме того, передняя и задняя колея расширены на 60 и 45 мм соответственно, клиренс уменьшен, а задние колеса могут менять угол поворота от 1 до 2,7 градуса для наилучшей управляемости. Причем каким-либо спортивным аскетизмом в салоне и не пахнет, здесь установлены передние ковшеобразные кресла с интегрированными подголовниками, есть система выбора режимов движения, климат-контроль и мультимедийная система с 8,7-дюймовым экраном, функции автоматического торможения, контроля рядности, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.

Фото Renault Megane

  • Renault Megane RS 2018 Спорт на каждый день
  • Renault Megane RS 2018 вид спереди
  • Renault Megane RS 2018 вид сбоку
  • Renault Megane RS 2018 вид сзади
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Renault Megane

Renault Megane
Тест-драйвов
14
Двигателей
4
Комлектаций
9
Поколение
III рест.
Цены
от 796 000
до 994 000
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