Новое поколение Renault Megane - Спорт на каждый день

Компания Renault представила самую мощную и самую быструю модификацию хэтчбека Megane третьего поколения для дорог общего пользования

Под капотом Megane RS установлен бензиновый 1,8-литровый 280-сильный турбоагрегат, знакомый по купе Alpine A110. «Горячий» двигатель сочетается исключительно с передним приводом, 6-ступенчатой «механикой» или преселективным «роботом» EDC. В последнем случае передачи можно переключать подрулевыми «лепестками». Есть и функция Launch Сontrol, оптимизирующая стартовую динамику автомобиля. Подвеска Megane RS подверглась обстоятельной модернизации. Амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости получили в сравнении с другими версиями Megane более жесткие настройки. Кроме того, передняя и задняя колея расширены на 60 и 45 мм соответственно, клиренс уменьшен, а задние колеса могут менять угол поворота от 1 до 2,7 градуса для наилучшей управляемости. Причем каким-либо спортивным аскетизмом в салоне и не пахнет, здесь установлены передние ковшеобразные кресла с интегрированными подголовниками, есть система выбора режимов движения, климат-контроль и мультимедийная система с 8,7-дюймовым экраном, функции автоматического торможения, контроля рядности, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.