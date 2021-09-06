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6 сен 2021

Электрический Renault Megan раскрыли до премьеры

Электрический Renault Megan раскрыли до премьеры
Автор фото: фирма-производитель

В Сеть попали официальные снимки нового электрокара Renault Megane E-Tech, который выйдет на рынок в 2022 году

Из обычного городского хэтчбека Megane превратился в кроссовер. Дизайн экстерьера продиктован концептом Megane eVision, показанным в 2020 году. Серийный экзем¬пляр во многом похож на прототип, а среди серьёзных отличий можно выделить несколько иную светотехнику. Салон машины выполнен в соответствии с новым дизайнерским языком марки – цифровая панель, которая состоит из трех ячеек, большой тачскрин с сохранением физических кнопок – все это создает достаточно футуристский интерьер.

В техническом отношении машина не является чем-то уникальным – электрический Megan будет построен на базе Nissan Arya, так что агрегаты будут полностью заимствованы. Известно, что базовым агрегатом станет электромотор с мощностью в 215 лошадиных сил, который разместится на задней оси. Информации об аккумуляторе и запасе хода в данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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