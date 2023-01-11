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11 янв 2023

Представлен прощальный Renault Megane RS

Представлен прощальный Renault Megane RS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault представила новую версию спорткара Megane RS под названием Ultime. В прощальную серию войдут 1976 автомобилей. Цифра символичная – именно в 1976 было создано подразделение Renault Sport (RS), которое канет в лету, так как все будущие  заряженные модели будут выпускаться под брендом Alpine

Отличия версии Ultime окажутся в основном косметическими. К примеру, на кузове хот-хэтча появятся особая графика и матово-чёрные акценты. В салоне же появятся ковшеобразные кресла с табличками, где будет нанесена гравировка с порядковым номером конкретной машины.

Что касается силовой установки, то под капотом здесь работает 1.8-литровый турбомотор, который развивает 300 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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