Renault Megane превратится в кроссовер

Появилась информация о дальнейших планах компании Renault на семейство автомобилей Megane. По информации источников Reuters, автопроизводитель не откажется от выпуска этой линейки, однако расширит её за счёт «кроссоверной версии»

Если такое развитие событий произойдет, то превращение обойдется компании малой кровью, ибо текущий «Меган», технически, похож на Nissan X-Trail или Renault Koleos, все потому что построен автомобиль на той же платформе CMF-C/D. Не исключено, что Megane-кроссовер будет представлять собой перелицованный вариант одного из этих автомобилей.

В случае же, если автопроизводитель готовит вседорожную версию «Мегана», то все изменения могут свести к увеличенному дорожному просвету и пластиковым накладкам на кузове.