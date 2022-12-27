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27 дек 2022

На автосалоне в Токио покажут последний Renault Megane RS

На автосалоне в Токио покажут последний Renault Megane RS
Автор фото: фирма-производитель

В самом начале 2023 года на Токийском автосалоне презентуют Renault Megane RS Trophy в лимитированной серии для Японии. Впрочем, ценность этой модели гораздо выше!

Дело в том, что такая машина станет последней в истории подразделения Renault RS, потому что оно будет в скором времени упразднено. Заряженными Renault отныне будут заниматься специалисты из новой компании Alpine Cars.

Между тем у заряженного Мегана сейчас есть три версии. Обычная, мощностью 280 лошадиных сил, Trophy, которая выдаёт 300 сил, и Trophy R с 300-сильным мотором, сниженной массой и доработанной ходовой. Новая RS Trophy должна  оказаться мощнее остальных. Впрочем, никаких подробностей о новинке нет - производитель не раскрыл ни тизеров, ни какой-либо еще информации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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