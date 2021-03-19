Renault Sandero едет в Россию

Французский концерн запатентовал дизайн новинок. Причем в документах заявлен как обычный хэтчбек, так и его кросс-версия Stepway

В целом на изображениях видно, что легковушка фактически не отличается от своего румынского исполнения под маркой Dacia. Единственный момент, который бросается в глаза – немного видоизмененная решетка радиатора. Это можно объяснить сменой логотипов и необходимости свободного пространства под знак Renault. Если же говорить об автомобилях в целом, то новое поколение Sandero существенно отличается от предшественника – как размерами (новинка стала больше) так и внешним видом.

Любопытная деталь, в документах до сих пор нет ни слова про седан Logan. Есть версия, что он будет продаваться у нас под брендом Lada. Иначе говоря, Logan станет новой Lada Granta. Впрочем, все может оказаться куда прозаичней, и седан попросту запатентуют несколько позже.