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7 фев 2020

В Renault начали испытывать новый Sandero

В Renault начали испытывать новый Sandero

Хэтчбек Sandero третьего поколения был впервые сфотографирован во время зимних тестов

Судя по снимкам, он получит новую внешность. Кузов автомобиля скрыт под плотным камуфляжем, но форма фар, дверей и задней части говорит о том, что модель следующего поколения не изменится кардинально и останется простым и практичным недорогим городским автомобилем. Правда, заметно, что машина несколько увеличится в пропорциях. Судя по короткому заднему свесу, растянулась именно колесная база, что обещает более просторный салон и вместительный багажник.

Можно предположить, что хэтчбек третьего поколения строится на платформе CMF-B, которая лежит в основе таких автомобилей, как новые Renault Clio и Nissan Juke. Вполне возможно, что новый Renault Sandero, скорее всего, получит трехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель объемом 1 литр и мощностью 71 л.с., а также 128-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра.

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За рулем

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