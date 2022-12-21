В Россию приехал новый Renault Sandero

До своего ухода из России марка Renault действительно планировала поставить эту модель на наш рынок. К сожалению, планы изменились, но Sandero, все же, попал в Россию, благодаря программе параллельного импорта

Небольшое уточнение - в Россию привезли Sandero, но под маркой Dacia (которая также принадлежит Renault). Сразу несколько дилеров предлагают хэтчбеки в различных комплектациях. Автомобиль может быть оснащен литровым турбо-мотором на 90 лошадиных сил либо мотором того же объема (мощность 100 лошадиных сил), способным работать на газу.

К слову, Sandero текущего поколения представили еще два года назад – автомобиль переехал на платформу CMF-B и получил современный дизайн – со светодиодными фарами и необычными формами кузова.