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21 дек 2022

В Россию приехал новый Renault Sandero

В Россию приехал новый Renault Sandero

До своего ухода из России марка Renault действительно планировала поставить эту модель на наш рынок. К сожалению, планы изменились, но Sandero, все же, попал в Россию, благодаря программе параллельного импорта

Небольшое уточнение -  в Россию привезли  Sandero, но под маркой Dacia (которая также принадлежит Renault). Сразу несколько дилеров предлагают хэтчбеки в различных комплектациях. Автомобиль  может быть оснащен литровым турбо-мотором  на 90 лошадиных сил либо мотором того же объема (мощность 100 лошадиных сил), способным работать на газу.

К слову, Sandero текущего поколения представили еще два года назад – автомобиль переехал на платформу CMF-B и получил современный дизайн – со светодиодными фарами и необычными формами кузова.

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