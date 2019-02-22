«Тайну» раскрыли

Серийный кроссовер Renault Arkana для России рассекретили в интернете. Причем это произошло в Бразилии, которая также входит в список стран, где будет продаваться данный автомобиль. Отметим, что от прототипа, который был показан на Московском автосалоне, кроссовер практически не отличается

Бразильское издание Noticias Automotive опубликовало патентные изображения серийной версии купе-кроссовера Renault Arkana, который появится на российском рынке в 2019 году. Снимки были взяты из базы Национального института промышленной собственности (INPI). Судя по ним, Renault Arkana сохранит купеобразный облик, различия заключаются лишь в мелочах. Например, колеса уменьшатся в размерах, машина получит привычные зеркала заднего вида.

Известно, что автомобиль будет построен на модернизированной платформе В0, на которой уже базируется второе поколение Renault Duster. Модернизированное шасси получит 55% новых компонентов, причем в перспективе эта новая платформа будет использоваться на всех кроссоверах, выпускаемых Renault в России. Серийный купе-кроссовер будут оснащать абсолютно новым силовым агрегатом — более мощным и экономичным, чем нынешние.