Автомобильный портал Motorpage
30 янв 2019

Хруст французской подушки

Хруст французской подушки

Компания Renault объявила массовый отзыв своих моделей. Более чем у трех с половиной тысяч автомобилей обнаружилась проблема с некорректной работой подушек безопасности

Точное число "проблемных" автомобилей составляет 3 622. Под отзыв попадают модели Sandero, Logan и Dokker, которые были реализованы с ноября 2017 года по настоящее время. В этих автомобилях происходит отказ срабатывания водительской подушки безопасности при фронтальном ударе.

Дилеры проинформируют владельцев транспортных средств, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в сервисный центр. На автомобилях будет заменена водительская подушка безопасности. При этом все необходимые работы будут проведены бесплатно для автовладельцев. Можно и самостоятельно узнать о необходимости сервисных работ по VIN-номеру.

Интересно, что в ноябре прошлого года аналогичная ситуация произошла и с автомобилями Nissan.Тогда японский автопроизводитель заявил об отзыве в России 957 автомобилей. В список попали модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенные c января 2004 по декабрь 2012 года. У машин был выявлен дефект пиропатрона газогенератора подушки безопасности.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Clio 2020

Представлен новый Renault Clio

29 января 2019
Renault Clio

Renault Clio открывают изнутри

28 января 2019

Назначен новый генеральный директор Renault

25 января 2019
Карлос Гон

Свободный полет Карлоса Гона

24 января 2019
Renault Clio

Игрушка пролила свет на новый Renault Clio

16 января 2019
renault logan stepway 2018

Начались продажи Renault Logan Stepway с вариатором

10 декабря 2018

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"
Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала
Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"
Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции
Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"

Написано новостей:

2 2 6 7 6