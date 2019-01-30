Хруст французской подушки

Компания Renault объявила массовый отзыв своих моделей. Более чем у трех с половиной тысяч автомобилей обнаружилась проблема с некорректной работой подушек безопасности

Точное число "проблемных" автомобилей составляет 3 622. Под отзыв попадают модели Sandero, Logan и Dokker, которые были реализованы с ноября 2017 года по настоящее время. В этих автомобилях происходит отказ срабатывания водительской подушки безопасности при фронтальном ударе.

Дилеры проинформируют владельцев транспортных средств, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в сервисный центр. На автомобилях будет заменена водительская подушка безопасности. При этом все необходимые работы будут проведены бесплатно для автовладельцев. Можно и самостоятельно узнать о необходимости сервисных работ по VIN-номеру.

Интересно, что в ноябре прошлого года аналогичная ситуация произошла и с автомобилями Nissan.Тогда японский автопроизводитель заявил об отзыве в России 957 автомобилей. В список попали модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенные c января 2004 по декабрь 2012 года. У машин был выявлен дефект пиропатрона газогенератора подушки безопасности.