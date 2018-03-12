Недавно Renault официально анонсировало мировую премьеру нового кроссовера с купеобразными формами на Московском международном автосалоне. В рамках автосалона в Женеве представители компании поделились первой информацией об этой модели.

Как мы и предполагали машина будет построена на базе Duster, правда второго поколения (хотя и он технически изменился не сильно). То есть, по сути, это будет все та же В0б которая используется румынской Dacia аж с 2004 года.

«Это будет новый кроссовер по размерам сопоставимый с Duster, но с более сложными формами кузова и немного более дорогим», — заявил глава Renault по планированию и бывший глава российского отделения французской компании Бруно Анселин в интервью французскому изданию Challenges.

Продажи кроссовера на российском рынке начнутся в 2019 году, а позднее кроссовер появится в Китае и Южной Корее. Однако, в отличие от российской версии в его основе будет лежать более современная платформа, CMF-B, которая дебютирует на Renault Clio следующего поколения осенью этого года на автосалоне в Париже.

Использование разных платформ для разных рынков Анселин объясняет тем, что в Китае и Южной Корее данный кроссовер не будет позиционироваться в качестве бюджетной модели. Не исключено появление данное модели и на европейском рынке, но сам Анселин пока скептически относится к этой идее: возможен внутренний каннибализм с присутствующим здесь Kadjar.

Напомним, что по такому же принципу как и новый кроссовер, сделан кроссовер Kaptur, в разработке которого принимало активное участие российское отделение компании. Внешне он пересекается с европейским Captur, имеет такую же переднюю панель в салоне, но построен не на базе переднеприводной Clio, а на базе Duster первого поколения.