Рассекречен рестайлинговый Renault Captur

Компания Renault представила обновлённый кроссовер Captur с новым дизайном и немного переработанной моторной гаммой. Начало продаж запланировано на апрель этого года

Внешний облик Renault Captur выполнен в стилистике актуальных моделей французского бренда. Изменились бампера, решетка радиатора, светодиодные фары и обновился логотип компании. Также покупателям предложат новые дизайны колесных дисков диаметрами от 17 до 19 дюймов. Салон осовременили, установив более крупный экран мультимедийный системы на 10,4 дюйма и цифровую "приборку" на 10,25 дюймов. По умолчанию в медиа-комплекс установлены все возможные Google сервисы. Помимо этого, разработчики переделали переднюю панель, центральный тоннель, трехспицевое рулевое колесо и добавили новые материалы отделки. К слову, комплектация RS Line заменена на Esprit Alpine, которая оснащена эксклюзивными колесными дисками, отделочными материалами и экологичными материалами отделки без использования экокожи.

Рестайлинговый Renault Captur полностью лишился дизельных агрегатов. Теперь стандартная версия оснащается бензиновой “турботройкой” объемом 1,0 л. Мощность - 90 л.с. или 100 л.с. в зависимости от комплектации. Коробка - 6-ступенчатая “механика”. Под капотом более дорогих версий 1,3-литровые двигатели на 140 или 160 л.с., работающие в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и роботизированной коробкой передач. К тому же, есть и последовательный гибрид E-Tech с 1,6-литровым двигателем мощностью 94 л.с., 36-киловаттным электромотором, высоковольтным стартером на 18 кВт и батареей емкостью 1,2 кВт*ч. Суммарная мощность - 145 л.с. Средний расход топлива такой установки пока не раскрывается.