27 авг 2025

Renault обновил бюджетный компактный кроссовер Kiger

Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault представила рестайлинговый кроссовер Kiger. Автомобиль отличается новой внешностью и более богатым оснащением, при этом цены остались прежними

Kiger получил новые бампера, узкую решетку радиатора, декоративные элементы и дополнительные противотуманки. В самой дорогой версии вдобавок имеются 16-дюймовые диски. В салоне появились новые материалы отделки и улучшенная шумоизоляция. В более дорогих версиях есть 8-дюймовый экран мультимедийной системы, камеры кругового обзора, аудиосистема Arkamys, беспроводная зарядка и функция вентиляции у передних сидений. При этом даже базовая версия теперь оснащается шестью подушками безопасности, системой помощи при старте в гору и датчиками парковки.

Силовая установка не изменилась. Модель построена на платформе CMFA+, а под капотом расположился 1,0-литровый атмосферный мотор мощностью 72 л.с. или 100 л.с. (турбиновая модификация). В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механика или «автомат».

При написании новости использовалась информация:
carscoops

