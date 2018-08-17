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17 авг 2018

Renault будет экспортировать автомобили из России в Монголию

Renault будет экспортировать автомобили из России в Монголию
Автор фото: фирма-производитель

Монгольский автопарк по большей части сегодня состоит из внедорожников. Кто побогаче покупает Toyota и Lexus, кто беднее — российские УАЗы. Но рынок считается перспективным и для производителей легковых автомобилей

Так на него решилась выйти французская Renault, причем экспортироваться в Монголию будут автомобили, собранные в России. Это седан и хэтчбеки Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway, кроссверы Renault Duster и Kaptur.

Автомобили Renault Logan, Duster и Kaptur были также представлены на автосалоне в Улан-Баторе, который проходил c 8 по 10 июня 2018 года. Повышенное внимание гостей стенда Renault было привлечено к полноприводному кроссоверу Kaptur.

В Монголии торговать российскими Renault будет местная компания «Моннис Моторс», основанная в 1998 году. Дилерский центр оснащен современным оборудованием, отличается высококвалифицированным персоналом и имеет собственный склад запасных частей.

Сегодня автомобили Renault и компоненты для них помимо стран СНГ и ближнего зарубежья экспортируются из России в страны Африки, Европу и на Ближний Восток. Кроме того, для завода компании в Алжире в России производятся кузова для седанов Renault Logan.
 

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При написании новости использовалась информация:
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