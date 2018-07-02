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2 июл 2018

Renault дистанцирует бюджетные модели от Dacia

Renault дистанцирует бюджетные модели от Dacia
Автор фото: фирма-производитель

В компании Renault приняли решение не заниматься больше бэдж-инжинирингом, то есть перевешиванием шильдиков в бюджетном сегменте. Отныне модели Dacia и Renault будут отличаться как технически, так и внешне.

Новая стратегия связана с шагами по укреплению имиджа Renault на глобальном рынке. Причем на бюджетные модели у французской компании (с учетом Dacia) пришлось 35% от всего объема продаж. Последней моделью, в которой различия между Renault и Dacia заключаются лишь в шильдике, стал Duster второго поколения.

Первенцем же новой стратегии станет купе-кроссовер, концепт которого покажут на Московском международном автосалоне в конце августа. Правда, технически модель будет различаться для разных рынков. Для России она будет базироваться на платформе Global Access, то есть той же, что и Duster, а для Китая и Южной Кореи получит более продвинутую модульную CMF-B. На ней же построено следующее поколение Renault Clio и оно станет отличаеться большим количеством электроники.

По такому же принципу будет сделано и третье поколение Logan. Для Европы оно получит продвинутый вариант модульной платформы CMF-B, а для остальных рынков — ее упрощенный вариант.

У Renault уже есть подобный опыт: кроссовер Kaptur внешне похож на европейский Captur, но базируется не на переднеприводной платформе Renault Clio, а на базе Duster. При этом Renault Kaptur на европейском рынке не представлен.

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При написании новости использовалась информация:
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