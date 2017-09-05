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5 сен 2017

Renault готовит автомобиль будущего

Renault готовит автомобиль будущего
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault привезет на автосалон во Франкфурт новый концепт, который получил имя Symbioz. Во французской компании говорят, что он воплощает представления компании о транспортном средстве, которое может появиться в 2030 году.

Пока французы показали лишь кусочек концепта и непонятно даже какой кузов он будет иметь: хэтчбек, купе или вовсе универсал… Дизайнеры говорят, что вдохновлялись мечтами владельцев Renault о о способах передвижения и стиле жизни в будущем, а также отвечает на ряд острых вопросов, связанных с проблемами окружающей среды и интенсивным ростом городов. В новом концепт-каре Renault исследует разные грани автомобиля будущего — автономного, электрического и интегрированного в жизнь человека.

Имя концепта  стало производным от древнегреческого слова sumbiosis, означающего «живущие вместе». В Renault  считают, что автомобиль будущего, воплощенный в новом концепт-каре компании, будет работать в постоянном «гармоничном взаимодействии с окружающей природой, дорожной инфраструктурой и глобальной сетью Интернет». Буква Z в конце названия символизирует полностью электрический силовой агрегат Z.E., который приводит автомобиль в движение.
 

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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