Компания Renault представила новый двигатель объемом 1,3 литра 1.3Tce Energy, который постепенно вытеснит силовой агрегат объемом 1,2 литра. Компания первой пошла вопреки традиции последних лет уменьшать объем силового агрегата.

Объясняется это просто. Устаревший цикл сертификационных испытаний на экономичность и экологичность NEDC скоро будет заменен новыми: WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) и RDE (Real Driving Emissions). Они более приближены к езде в реальных условиях, потому гонка даунсайзинга силовых агрегатов прекращены. Ведь началась она исключительно из-за того, чтобы вписать новые двигатели в требования по экономичности и экологичности.

Новый двигатель разрабатывался совместно с концерном Daimler, с которым у французов налажено плотное сотрудничество. Силовой агрегат получил ряд новых технологий, прежде недоступных на двигателях массового сегмента. Например, плазменное напыление на стенки цилиндров, которое снижает трение и увеличивает теплоотвод. Такая же технология применяется на двигателях суперкара Nissan GT-R.

Новый двигатель будет доступен в трех вариантах — TCe 115, TCe 140 и TCe 160 мощностью соответственно 115, 140 и 160 л.с. Первыми его получат минивэны Scenic и Grand Scenic. Затем он распространится и на другие модели. У нас его в скором будущем ожидать не стоит.