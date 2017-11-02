В сегменте «каблучков» на рынке легкой коммерческой техники в России царит уныние. Иностранцы в виде VW Caddy и парочки Paugeot Partner/Citroen Berlingo присутствуют у нас коре номинально: цены на них начинаются с суммы в более чем один миллион. Из «рабочих лошадок» у нас есть только Lada Largus.

В Renault долго запрягали, но наконец-то решились вывести на наш рынок коммерческий «каблучок» Dokker, который под маркой Dacia уже давно продается на европейском рынке. Машина действительно относится к коммерческой технике и максимально упрощена: в базовой версии, например, полностью отсутствует регулировка рулевой колонки! Минимум оснащения, но и цена более привлекательная: грузовая версия обойдется минимум в 814 000 рублей, а пассажирская — в 819 000 рублей.

Renault Dokker будет доступен у нас с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 82 л.с. и с 1,5-литровым турбодизелем мощностью 900 л.с. Оба двигателя агрегатируются 5-ступенчатой «механикой». У грузового Dokker рекордные в классе показатели объема кузова — 3300 литров, да и пассажирская версия может похвастать огромным багажником: 800 литров. Пожалуй, это и есть его основные и неоспоримые преимущества.

Продажи Renault Dokker на российском рынке стартуют в декабре этого года: по данным Motorpage.ru компания только недавно получила Одобрение типа транспортного средства на эту модель.