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2 авг 2021

Renault откажется от своего главного электрокара

Renault откажется от своего главного электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault снимет с производства электрохэтч Zoe по завершении жизненного цикла текущего поколения несмотря на популярность модели

Решение о снятии машины с производства выглядит несколько странно, так как Zoe, что называется, делает «Renault» кассу. Как сообщает InsideEVs, Zoe считается одним из самых востребованных электрокаров в Европе и самым продаваемым батарейным автомобилем французского концерна. Впрочем, если посмотреть на производственный план компании, то можно заметить, что у Zoe появится преемник в виде модели Renault 5.

Да и сама модель Zoe несколько устарела.  На рынке этот автомобиль существует почти десять лет, и даже если брать во внимание все рестайлинги, которые произошли с ним, в техническом плане за все это время машина ни разу не поменялась! Жизненный цикл Zoe завершится в 2023 году, как только состоится официальная презентация Renault 5.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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