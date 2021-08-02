Renault откажется от своего главного электрокара

Компания Renault снимет с производства электрохэтч Zoe по завершении жизненного цикла текущего поколения несмотря на популярность модели

Решение о снятии машины с производства выглядит несколько странно, так как Zoe, что называется, делает «Renault» кассу. Как сообщает InsideEVs, Zoe считается одним из самых востребованных электрокаров в Европе и самым продаваемым батарейным автомобилем французского концерна. Впрочем, если посмотреть на производственный план компании, то можно заметить, что у Zoe появится преемник в виде модели Renault 5.

Да и сама модель Zoe несколько устарела. На рынке этот автомобиль существует почти десять лет, и даже если брать во внимание все рестайлинги, которые произошли с ним, в техническом плане за все это время машина ни разу не поменялась! Жизненный цикл Zoe завершится в 2023 году, как только состоится официальная презентация Renault 5.