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31 янв 2017

Rolls-Royce собрал последний Phantom седьмого поколения

Rolls-Royce собрал последний Phantom седьмого поколения
Автор фото: пресс.роллсройсмоторкарс.ком

Британская компания Rolls-Royce сообщает о прекращении производства текущего поколения лимузина Phantom.

Жизненный цикл седьмого поколения Rolls-Royce Phantom подошел к концу. Впервые представленный еще в 2003 году, британский лимузин, построенный на специально созданной под него платформе, продержался на мировом авторынке 14 лет. Компания Официально сообщила о завершении его серийного производства.

Последним выпущенным экземпляром этой модели стал эксклюзивный лимузин в удлиненной модификации EWB (Extended Wheelbase). Автомобиль по заказу частного коллекционера, который пожелал остаться неназванным, был выполнен в морской тематике.

Внутри автомобиля установлены новые декоративные вставки из дорогих пород дерева с особым узором, одна из которых, расположенная на центральной панели, украшена рисунком, изображающим круизный лайнер 30-х годов. Кроме того, часы на центральной консоли своим внешним видом и функционалом также отсылают к морским аналогам – с их помощью можно определять время одновременно в 24-х временных зонах. На некоторых элементах обивки кресел красуется узор, напоминающий волны, а коврики полностью сшиты из натуральной овечьей шерсти. Стоит отметить, что статуэтка «Дух экстаза» («Spirit of Ecstasy»), символически изображающая древнегреческую богиню победы Ника, полностью отлита из серебра.

В техническом отношении автомобиль не изменился ни на йоту. Этот все тот же Rolls-Royce Phantom EWB, под капотом которого установлен 6,7-литровый V12 с отдачей 460 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической КПП.

После выпуска последнего лимузина седьмого поколения британский автопроизводитель начнет модернизацию своего предприятия в Гудвуде для производства новой генерации Phantom, которая, как ожидается, выйдет в 2018 году.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Коммерсантъ, Мотор

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