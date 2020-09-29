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29 сен 2020

BMW зарегистрировала имя электрического «Роллс-Ройса»

BMW зарегистрировала имя электрического «Роллс-Ройса»
Автор фото: фирма-производитель

Концерн BMW, которому среди прочего принадлежит марка Rolls-Royce, зарегистрировала название модели Silent Shadow. Последнее слово является классическим для имен автомобилей Rolls-Royce, например Silver Shadow – «Серебряная тень». А слово Silent означает тишину

Silent Shadow можно считать идеальным названием для первого электромобиля Rolls-Royce, в котором отражается с одной стороны верность традициям, а с другой обыгрывается низкий уровень шума электромобилей относительно машин с ДВС.  Косвенно это подтверждается тем, что руководство британской марки официально пообещало выпустить первую полностью электрическую модель до конца десятилетия. При этом в фирме подчеркивают, что не считают переход на электротягу отказом от традиций, так как именно электрический привод обеспечивает наиболее плавную тягу и низкий шум, за что клиенты всегда Rolls-Royce и ценили.

Правда, до сих пор поступала весьма противоречивая информация о том, каким будет первый полностью электрический Rolls-Royce. По одним данным, BMW установит на уже существующие модели Phantom и Cullinan электропривод об будущего электрического седана 7-Series. По другой, это будут разработанные с нуля модели.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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