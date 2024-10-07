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7 окт 2024

Rolls-Royce не планирует тратить время на производство гибридов, а сразу перейдет к электрокарам

Rolls-Royce не планирует тратить время на производство гибридов, а сразу перейдет к электрокарам
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce не намерена заниматься разработкой автомобилей с гибридными силовыми установками. Вместо этого, в Rolls-Royce намерены сразу перейти к полной электрификации бренда к 2031 году

Как отметил исполнительный директор Rolls-Royce Крис Браунридж, в компании считают гибриды не перспективными. К тому же, инженеры марки не видят возможности передать тот уровень комфорта, динамики и управляемости, которыми славятся Rolls-Royce. По мнению британского бренда, за электрокарами стоит будущее. Хотя у Rolls-Royce пока в линейке один электромобиль Spectre, в ближайшие годы к нему присоединится новый внедорожник и электрическая альтернатива Phantom.

В итоге, к 2031 году компания планирует полностью отказаться от выпуска автомобилей с ДВС и сосредоточиться исключительно на электромобилях. И все же, Крис Браунридж уточнил, что эти сроки условны, и все будет зависеть от предпочтений клиентов.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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