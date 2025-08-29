Rolls-Royce представил новую версию Spectre, вдохновленную сакурой

Rolls-Royce представил особую версию Spectre под названием Primavera, которая посвящена приходу весны и японской сакуре

Снаружи электрокупе выделяется не только традиционной для марки фирменной полосой по бокам кузова, но и изящным рисунком цветущей вишни у дверных ручек. Дополняют образ эксклюзивные 23-дюймовые диски, дизайн которых напоминает цветки сакуры. Primavera будет предлагаться в трех цветах кузова: белый Evanescent, голубой Reverie и розовый Blossom. Внутри также можно встретить изображения веток японской вишни на подголовниках сидений и передней панели. Потолок и двери усеяны крошечными светодиодами, воссоздающими “ночное небо весной”.

Spectre оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 577 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” занимает 4,4 секунды. Емкость аккумулятора в 102 кВт*ч позволяет на одном заряде преодолеть до 446 км.