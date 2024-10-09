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9 окт 2024

Rolls-Royce представил обновленный седан Ghost

Rolls-Royce представил обновленный седан Ghost
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce провела рестайлинг седана Ghost. Автомобиль получил доработки во внешности, в салоне, но технически остался прежним. Стоимость обновленной модели пока не уточняется

Узнать Rolls-Royce Ghost Series II (именно так назвали рестайлинг) можно по узким передним фарам, минималистичному бамперу и новому дизайну 22-дюймовых колесных дисков. Покупателям теперь предложена расширенная палитра цветов из 44 000 оттенков. В целом, эргономика салона осталась прежней, но разработчики изменили материалы отделки, добавив окрашенные вручную деревянные вставки и тканевые элементы из бамбука с рисунком, напоминающий канатные узлы.

Как и прежде, Ghost комплектуется 6,8-литровым битурбированным V12 мощностью 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Для модификации Black Badge подготовили агрегат того же объема, форсированный до 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с моторами работает 8-ступенчатый гидромеханический “автомат”. Привод - полный. Заявленный разгон до “сотни” - 4,8 и 4,7 с., в зависимости от версии. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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