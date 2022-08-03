Раскрыт интерьер Rolls-Royce Spectre

Spectre – это знаковая модель для марки. Еще бы, первый электрокар в истории компании. На данный момент автомобиль проходит испытания по дорогам Европы, что дает шпионам возможность сфотографировать его и узнать некоторые детали до премьеры.
К примеру, наши коллеги из Motor1 сумели запечатлеть салон новинки. Разумеется, он задрапирован камуфляжем, но можно разглядеть как характерные дефлекторы вентиляции, так и общий силуэт центральной консоли. Кроме того, хорошо виден трёхспицевый руль.
То есть можно сказать, что от традиционной архитектуры в Rolls-Royce отходить не собираются. К слову, зарубежные эксперты полагают, что электромобиль оснастят двумя крупными дисплеями для приборной панели и медиасистемы – все железо будет позаимствовано у материнской компании BMW.