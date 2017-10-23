Компания Rolls-Royce продолжает активно тестировать свой первый в истории внедорожник Cullinan, который должен стать самым дорогим автомобилем в сегменте SUV. Несмотря на то, что большая часть передней панели прикрыта камуфляжем общий вывод об интерьере можно сделать уже сегодня.

Никаких отступлений от фирменного консервативного стиля британской компании не будет: повсюду прямые и ровные линии. Интерьер во многом будет пересекаться с последним Phantom? но, например, расположение органов управления на центральном тоннеле и вообще его отдела будут более традиционными. На руль от BMW и утопленный небольшой дисплей внимания обращать не стоит: оба этих элемента на серийной машине будут позаимствованы у Phantom.

Обращает на себя внимание приборная панель. Судя по всему в Rolls-Royce решились использовать для нее широкоформатный дисплей, но… с «фиксированными» картинками: несколько сегментов разделены хромированными кругами, превращающими их в циферблаты.

Напомним, что Rolls-Royce Cullinan построен на одной платформе с Phantom последнего поколения. Она практически полностью состоит из алюминия, что привело к заметному снижению массы. Cullinan, по понятным причинам, будет короче и выше флагманского седана.