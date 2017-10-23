Автомобильный портал Motorpage
23 окт 2017

Рассекречен интерьер внедорожника Rolls-Royce

Рассекречен интерьер внедорожника Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce продолжает активно тестировать свой первый в истории внедорожник Cullinan, который должен стать самым дорогим автомобилем в сегменте SUV. Несмотря на то, что большая часть передней панели прикрыта камуфляжем общий вывод об интерьере можно сделать уже сегодня.

Никаких отступлений от фирменного консервативного стиля британской компании не будет: повсюду прямые и ровные линии. Интерьер во многом будет пересекаться с последним Phantom? но, например, расположение органов управления на центральном тоннеле и вообще его отдела будут более традиционными. На руль от BMW и утопленный небольшой дисплей внимания обращать не стоит: оба этих элемента на серийной машине будут позаимствованы у Phantom.

Обращает на себя внимание приборная панель. Судя по всему в Rolls-Royce решились использовать для нее широкоформатный дисплей, но… с «фиксированными» картинками: несколько сегментов разделены хромированными кругами, превращающими их в циферблаты.

Напомним, что Rolls-Royce Cullinan построен на одной платформе с Phantom последнего поколения. Она практически полностью состоит из алюминия, что привело к заметному снижению массы. Cullinan, по понятным причинам, будет короче и выше флагманского седана.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Rolls-Royce Phantom VIII

Rolls-Royce привез в Россию новый Phantom

29 сентября 2017
Rolls-Royce Phantom VIII

Rolls-Royce представил новый Phantom

28 июля 2017
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce начал тесты внедорожника на Нюрбургринге

27 июля 2017
Rolls-Royce Ghost

Полиция Великобритании получила Rolls-Royce Ghost

21 июля 2017
Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce назвал дату премьеры нового Phantom

19 июля 2017
Rolls-Royce Phantom

Рассекречен новый Rolls-Royce Phantom

18 июля 2017

 Новости Rolls-Royce

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Logan - renault logan 2014 на особом положении Тест драйв
23 октября 2017

Renault Logan
"На особом положении"
Nissan Juke - nissan juke 2017 уйти, чтобы вернуться
Тест драйв
20 октября 2017

Nissan Juke
"Уйти, чтобы вернуться"
BMW 5 series - bmw 520d xdrive 2017 красная угроза
Тест драйв
18 октября 2017

BMW 5 series
"Красная угроза"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

1 9 9 7 3