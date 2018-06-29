Первый внедорожник компании Rolls-Royce, который получил имя Cullinan, наделал столько шуму, что поползли слухи о том, что британская компания готовит вторую модель, которая стоила бы дешевле.

Слухи выглядели логично: у компании есть флагманский Phantom, а есть более доступный Ghost. Почему бы не провернуть такое же с кроссоверами? Но глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос решительно опроверг эти слухи.

«Такой машины не будет. Мы следуем трендам, поэтому я повторяю, такой машины не будет, — заявил Мюллер-Отвос в интервью британскому Autocar. — Никаких планов по расширению модельного ряда у Rolls-Royce сейчас нет».

Rolls-Royce Cullinan был представлен в мае этого года. Внедорожник длиной более пяти метров оснащен 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 571 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, разгон до «сотни» компания не указывает.

В базовое оснащение входят пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, система полного привода с интеллектуальным распределением тяги между осями и колесами. Управляющая электроника имеет несколько внедорожных режимов: «гравий», «снег», «разбитые дороги», «мокрая трава», «песок». В Rolls-Royce говорят о том, что глубина преодолеваемого брода у Cullinan составляет 540 мм.

В России цены на внедорожник стартуют с отметки в 25 миллионов рублей.