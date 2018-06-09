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9 июн 2018

Rolls-Royce остался без шеф-дизайнера

Rolls-Royce остался без шеф-дизайнера
Автор фото: фирма-производитель

Не прошло и месяца с момента премьеры первого внедорожника Rolls-Royce, как человек «рисовавший» Cullinan подал в отставку
 

Как гром среди ясного неба прозвучала новость об отставке шеф-дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тайлора. Причем произошло это спустя совсем немного времени, как компания, с присущим ей  пафосом, показала свой первый в истории внедорожник Cullinan.

Тайлор пришел в Rolls-Royce в 2012 году и разрабатывал дизайн не только Cullinan, но и нового поколения Rolls-Royce Phantom. Кроме того, он создавал футуристичный концепт Rolls-Royce Vision и уникальное купе Rolls-Royce Sweptail.

В самой компании ограничились довольно сухим заявлением о том, что Джайлс Тайлор покинул не только Rolls-Royce, но и сам концерн BMW Group, «чтобы заняться поиском альтернативных деловых интересов». Это можно интерпретировать так, что Тайлор решил заняться собственным бизнесом. Любопытно, что и его предшественник, Ин Кэмерон также ушел из Rolls-Royce для того, чтобы стать независимым дизайнером.

В Rolls-Royce Джайлс Тайлор пришел из компании Jaguar.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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