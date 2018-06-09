Не прошло и месяца с момента премьеры первого внедорожника Rolls-Royce, как человек «рисовавший» Cullinan подал в отставку



Как гром среди ясного неба прозвучала новость об отставке шеф-дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тайлора. Причем произошло это спустя совсем немного времени, как компания, с присущим ей пафосом, показала свой первый в истории внедорожник Cullinan.



Тайлор пришел в Rolls-Royce в 2012 году и разрабатывал дизайн не только Cullinan, но и нового поколения Rolls-Royce Phantom. Кроме того, он создавал футуристичный концепт Rolls-Royce Vision и уникальное купе Rolls-Royce Sweptail.



В самой компании ограничились довольно сухим заявлением о том, что Джайлс Тайлор покинул не только Rolls-Royce, но и сам концерн BMW Group, «чтобы заняться поиском альтернативных деловых интересов». Это можно интерпретировать так, что Тайлор решил заняться собственным бизнесом. Любопытно, что и его предшественник, Ин Кэмерон также ушел из Rolls-Royce для того, чтобы стать независимым дизайнером.



В Rolls-Royce Джайлс Тайлор пришел из компании Jaguar.