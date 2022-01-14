Автомобильный портал Motorpage
14 янв 2022

Rolls-Royce превратили в пикап

Rolls-Royce превратили в пикап

Есть такая байка – когда одна старая английская леди увидела фирменный «Ройс» группы The Beatles, который имел психоделический хиппи-окрас, она едва не поколотила музыкантов за издевательство над машиной. Если бы она увидела сегодняшнюю машину, то ее хватил бы удар!

Cын и отец Джордан и Джон Войцеховски из США построили своими силами гибрид американского грузовика и британского лимузина. Получившийся тягач они используют для перевозки тяжёлых прицепов. Поясним -  семейство Войцеховски владеет фирмой по персонализации автомобилей Rolls-Royce, и им захотелось иметь уникальный грузовик, который мог бы доставлять тюнингованные автомобили клиентам.

Сам пикап построили на шасси некоего грузовика от Chevrolet. Что касается моторов, в движение  автомобиль приводится мотором 5.7 на 205 лошадиных сил. Правда, мастера уже сейчас хотят заменить его на 300-сильный шестилитровый движок серии LS.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Россию приехал новый Rolls-Royce Black Badge Ghost

01 декабря 2021

Электрические Rolls-Royce будут верны традиционному дизайну

11 ноября 2021
Rolls-Royce Ghost Extended (2021)

У Rolls-Royce Ghost появилась особая версия для бунтарей

22 октября 2021
Rolls-Royce Spectre

В Rolls-Royce определились с именем для своего электромобиля

29 сентября 2021

Rolls-Royce Boat Tail построили из картона

10 сентября 2021
Spofec Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу

24 августа 2021

 Новости Rolls-Royce

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Caddy - volkswagen caddy (2021) самый щедрый коммерческий транспорт Тест драйв
14 января 2022

Volkswagen Caddy
"Самый щедрый коммерческий транспорт"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер
Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт»
Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 4 7