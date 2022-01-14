Rolls-Royce превратили в пикап

Есть такая байка – когда одна старая английская леди увидела фирменный «Ройс» группы The Beatles, который имел психоделический хиппи-окрас, она едва не поколотила музыкантов за издевательство над машиной. Если бы она увидела сегодняшнюю машину, то ее хватил бы удар!

Cын и отец Джордан и Джон Войцеховски из США построили своими силами гибрид американского грузовика и британского лимузина. Получившийся тягач они используют для перевозки тяжёлых прицепов. Поясним - семейство Войцеховски владеет фирмой по персонализации автомобилей Rolls-Royce, и им захотелось иметь уникальный грузовик, который мог бы доставлять тюнингованные автомобили клиентам.

Сам пикап построили на шасси некоего грузовика от Chevrolet. Что касается моторов, в движение автомобиль приводится мотором 5.7 на 205 лошадиных сил. Правда, мастера уже сейчас хотят заменить его на 300-сильный шестилитровый движок серии LS.