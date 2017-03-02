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2 мар 2017

Самый маленький Rolls-Royce

Самый маленький Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Англичане показали проект концептуального детского электромобиля. Он создан в единственном экземпляре, и не на готовой платформе, а полностью разработан инженерами Rolls-Royce с чистого листа, на что сотрудники компании потратили более четырехсот часов. Важно и то, что в отличии от старших моделей, этот детский автомобильчик изготовлен отнюдь не для сильных мира сего, а совсем наоборот, маленький Rolls-Royce подарили детской больнице

Этот факт зашифрован и в названии машины, аббревиатура SRH образована по первым буквам названия госпиталя - St Richard’s Hospital. На электромобиле маленькие пациенты больницы Святого Ричарда смогут самостоятельно добираться до операционной, ориентируясь по специальным знакам дорожного движения и разметке, нарисованной прямо в коридорах госпиталя. Такой аттракцион поможет отвлечь ребенка от предстоящего стресса и скрасить серые больничные будни.

Rolls-Royce SRH приводится в движение электромотором, питающимся от 24-вольтового аккумулятора и разгоняется до 16 километров в час, которую, при желании, можно ограничить до 6,5 км/ч, если начинающий водитель не фанат гонок по коридорам. Автомобиль, как и его более габаритные родственники, собран из металла, натурального дерева и кожи, а представители компании Rolls-Royce еще и отметили, что при изготовлении некоторых деталей SRH впервые использовался 3D принтер.

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