Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2021

В Rolls-Royce определились с именем для своего электромобиля

В Rolls-Royce определились с именем для своего электромобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce назвала имя первой полностью электрической модели. Новинка с кузовом купе будет называться Spectre

Когда мы сможем лицезреть прекрасную новинку? Отвечаем -  в конце 2023 года. Сейчас же производитель не раскрывает ни внешнего облика модели, ни ее технических характеристик. Остается строить лишь догадки. Впрочем, мы располагаем и некоторой инсайдерской информацией, согласно которой у машины будет своя собственная платформа, но многие узлы и агрегаты будут позаимствованы у кроссовера BMW iX.

Зато официально сообщается, что машине предстоит пережить серьезный цикл испытаний. Производитель заявляет, что  опытные образцы Spectre проедут более двух миллионов километров, что эквивалентно паре сотен лет стандартной эксплуатации.  Сообщается, что это объемная программа ходовых испытаний за всю историю марки.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Rolls-Royce Boat Tail построили из картона

10 сентября 2021
Spofec Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу

24 августа 2021
Rolls-Royce Landspeed (2021)

В Rolls-Royce выпустили гоночный трибьют

25 июня 2021

Rolls-Royce раскрыл наименование первого электромобиля

31 мая 2021
Rolls-Royce Boat Tail (2021)

Rolls-Royce представил уникальный кабриолет

28 мая 2021

Rolls-Royce займется изготовлением машин на заказ

27 мая 2021

 Новости Rolls-Royce

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий!
Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 1 8 7