В Rolls-Royce определились с именем для своего электромобиля

Компания Rolls-Royce назвала имя первой полностью электрической модели. Новинка с кузовом купе будет называться Spectre

Когда мы сможем лицезреть прекрасную новинку? Отвечаем - в конце 2023 года. Сейчас же производитель не раскрывает ни внешнего облика модели, ни ее технических характеристик. Остается строить лишь догадки. Впрочем, мы располагаем и некоторой инсайдерской информацией, согласно которой у машины будет своя собственная платформа, но многие узлы и агрегаты будут позаимствованы у кроссовера BMW iX.

Зато официально сообщается, что машине предстоит пережить серьезный цикл испытаний. Производитель заявляет, что опытные образцы Spectre проедут более двух миллионов километров, что эквивалентно паре сотен лет стандартной эксплуатации. Сообщается, что это объемная программа ходовых испытаний за всю историю марки.