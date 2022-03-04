Взгляните на один из самых необычных Rolls-Royce в истории

На торгах аукционного дома Bonhams на острове Амилия, штат Флорида, продали необычный Rolls-Royce. Речь идет о купе Camargue, которое заметно отличается от предшествующих ему моделей

Перед вами первый Rolls-Royce, дизайн которого был полностью разработан силами сторонних специалистов. Это работа мастеров Pininfarina, создавая английскую жемчужину, они вдохновлялись своими прошлыми работами – Mercedes-Benz SEL Coupé и Fiat 130 Coupé. Надо сказать, что всего было выпущено 530 машин, при этом само производство продолжалось с 1975 по 1986 год, то есть одиннадцать лет. Любопытно, что один из Camargue был выпущен под маркой Bentley!

К сожалению, модель официально признана неудачной. Дело в том, что многие поклонники марки назвали Camargue вульгарным. В итоге, потребители предпочитали более конервативный Corniche, а Camargue, в основном стал оседать на рынках Ближнего востока, где владение такой машиной определялось уровнем желаемого пафоса, а не хорошего вкуса. Кстати, о Corniche мы вспомнили не случайно, так как все агрегаты для Camargue были позаимствованы, как раз, у него. Речь идет о 250-сильном моторе V8 объемом 6.75 литра.