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мар 2018

Рестайлинг Skoda Fabia - Только бензин

Новый Skoda Fabia - Skoda Fabia 2019 Только бензин
В ходе рестайлинга разработчики добавили семейству Skoda Fabia внешней агрессии и отобрали дизельные силовые агрегаты

С видоизмененным капотом и бамперами, зауженной светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками рестайлинговые хэтчбек и универсал Fabia зримо прибавили в харизматичности. В салоне прописались обновленная приборная панель, перепрофилированные кресла и 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, поддерживающей системы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Список электронных помощников пополнился системой контроля слепых зон, ассистентом выезда с парковки задним ходом и функцией автоматического управления дальним светом. Расширился и список фирменных практичных решений Simply Clever. К примеру, в скребке для льда, закрепленном под крышкой бензобака, появился выступ для измерения глубины протектора шин, а в багажном отсеке универсала можно обнаружить съемный светодиодный фонарик. Моторная гамма отныне включает исключительно бензиновые 1-литровые 3-цилиндровые агрегаты. Атмосферные версии выдают 60 и 75 л.с., турбированные – 95 и 110 л.с. В «базе» предлагается 6-ступенчатая «механика», опционально – 7-ступенчатый преселективный «робот». В перспективе «заряженные» исполнения Fabia получат бензоэлектрические силовые установки.

Фото Skoda Fabia

  • Skoda Fabia 2019 Только бензин
  • Skoda Fabia 2019 вид сзади
  • Skoda Fabia 2019 вид сбоку
  • Skoda Fabia 2019 салон
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Skoda Fabia

Skoda Fabia
Тест-драйвов
13
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
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