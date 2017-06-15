Рестайлинг Skoda Fabia - Только бензин

В ходе рестайлинга разработчики добавили семейству Skoda Fabia внешней агрессии и отобрали дизельные силовые агрегаты

С видоизмененным капотом и бамперами, зауженной светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками рестайлинговые хэтчбек и универсал Fabia зримо прибавили в харизматичности. В салоне прописались обновленная приборная панель, перепрофилированные кресла и 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, поддерживающей системы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Список электронных помощников пополнился системой контроля слепых зон, ассистентом выезда с парковки задним ходом и функцией автоматического управления дальним светом. Расширился и список фирменных практичных решений Simply Clever. К примеру, в скребке для льда, закрепленном под крышкой бензобака, появился выступ для измерения глубины протектора шин, а в багажном отсеке универсала можно обнаружить съемный светодиодный фонарик. Моторная гамма отныне включает исключительно бензиновые 1-литровые 3-цилиндровые агрегаты. Атмосферные версии выдают 60 и 75 л.с., турбированные – 95 и 110 л.с. В «базе» предлагается 6-ступенчатая «механика», опционально – 7-ступенчатый преселективный «робот». В перспективе «заряженные» исполнения Fabia получат бензоэлектрические силовые установки.