Skoda Fabia раскрыли до премьеры

Да, перед нами автомобиль, который полностью скрыт камуфляжем. Шпионские фотографии? Нет, все официально!

Да, похоже, что производитель решил подогреть интерес к автомобилю, подразнив всех фотографиями и некоторым объемом информации. К слову, об информации. Уже официально известно, что новинка увеличится в размерах, но не на много. Прибавит в размерах и колесная база - до 2564 миллиметров. Что касается дизайна, то Fabia примерит на себя несколько стилистических решений от старшей модели Octavia, однако многие детали вроде оптики, решетки радиатора здесь уникальные.

Что касается технической составляющей, то на старте хэтч предложат с тремя моторами. Все они работают на бензине. Объемы - литр и полтора. Причем последний предлагается только с турбонаддувом, тогда как младший мотор может быть и атмосферным. Что касается мощности, то литровый агрегат будет обладать отдачей в 65 и 80 лошадиных сил. Такой же движок, но с турбиной уже развивает 95 и 110 лошадиных сил. Старший мотор – 150 лошадиных сил.