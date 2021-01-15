Шпионы поймали в объективы новую Skoda Fabia

Городской хэтч проходит испытания дорогами общего пользования в Чехии. Камуфляжа на автомобиле минимум, что может намекать на скорый запуск в серию

Чешские СМИ, которые первыми и опубликовали снимки, заявляют, что официально машину представят уже через пару месяцев. Говоря о самом автомобиле, несложно заметить, что он прибавил в габаритах, а заодно лишился некоторой индивидуальности по сравнению с предшественником. Теперь машина больше походит на Volkswagen Polo и Golf, хоть и выделяется уникальными деталями вроде оптики или решетки радиатора.

С технической точки зрения перед нами продукт, который создан на платформе MQB-A0, а значит новая Fabiа родственна тому же Volkswagen Polo. Моторная гамма держится в секрете, но уже известно, что ее основу составят трехцилиндровые двигатели. Скорее всего речь идет о литровых атмосферниках и турбо-агрегате.