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15 янв 2021

Шпионы поймали в объективы новую Skoda Fabia

Шпионы поймали в объективы новую Skoda Fabia

Городской хэтч проходит испытания дорогами общего пользования в Чехии. Камуфляжа на автомобиле минимум, что может намекать на скорый запуск в серию

Чешские СМИ, которые первыми и опубликовали снимки, заявляют, что официально машину представят уже через пару месяцев. Говоря о самом автомобиле, несложно заметить, что он прибавил в габаритах, а заодно лишился некоторой индивидуальности по сравнению с предшественником. Теперь машина больше походит на Volkswagen Polo и Golf, хоть и выделяется уникальными деталями вроде оптики или решетки радиатора.

С технической точки зрения перед нами продукт, который создан на платформе MQB-A0, а значит новая Fabiа родственна тому же Volkswagen Polo. Моторная гамма держится в секрете, но уже известно, что ее основу составят трехцилиндровые двигатели. Скорее всего речь идет о литровых атмосферниках и турбо-агрегате.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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