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23 окт 2024

Skoda Fabia получила 190-сильную версию Rally2

Skoda Fabia получила 190-сильную версию Rally2
Автор фото: фирма-производитель

Хэтчбек Skoda Fabia получил новую “заряженную” версию под названием Rally2. Однако тираж такой модификации будет ограничен 100 экземплярами

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 290 Нм крутящего момента. По сравнению со штатным двигателем, прибавка к мощности составила 40 л.с. и 40 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый “робот”, который передает тягу на передние колеса.

Узнать новинку внешне можно по иному спойлеру, новой цветовой палитре, которая ранее была доступна только для модификаций RS, и шильдикам Rally2. Также автомобиль получил уменьшенный на 15 мм дорожный просвет и шины Michelin Pilot Sport 5 с 17-дюймовыми дисками OZ Racing. Внутри появились спортивные сиденья и руль.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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