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11 фев 2021

В Skoda анонсировали новую Fabia

В Skoda анонсировали новую Fabia
Автор фото: фирма-производитель

Чешский концерн опубликовал тизерное изображение новинки. Официальная презентация хэтчбека состоится весной

Что на данный момент известно о машине? Платформа, на которой будет построен хэтч – MQB-A0.  Это означает, что Fabia побратима с такими моделями как Volkswagen Polo или Audi A1. Однако, в Skoda уже заявили, что их машина окажется крупнее собратьев.

Моторная гамма остается в секрете. Известно лишь то, что состоять она будет только из бензиновых агрегатов. Дизелей не предвидится, однако производитель может дать зеленый ход  производству газовой модификации. Трансмиссии – механика и «робот». Что же до внешности, то снимки пока не могут передать никакой точной информации. Правда, по некоторым данным Fabia позаимствует некоторые штрихи от концепта Vision RS.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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