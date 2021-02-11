В Skoda анонсировали новую Fabia

Чешский концерн опубликовал тизерное изображение новинки. Официальная презентация хэтчбека состоится весной

Что на данный момент известно о машине? Платформа, на которой будет построен хэтч – MQB-A0. Это означает, что Fabia побратима с такими моделями как Volkswagen Polo или Audi A1. Однако, в Skoda уже заявили, что их машина окажется крупнее собратьев.

Моторная гамма остается в секрете. Известно лишь то, что состоять она будет только из бензиновых агрегатов. Дизелей не предвидится, однако производитель может дать зеленый ход производству газовой модификации. Трансмиссии – механика и «робот». Что же до внешности, то снимки пока не могут передать никакой точной информации. Правда, по некоторым данным Fabia позаимствует некоторые штрихи от концепта Vision RS.