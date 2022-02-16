Семейство Skoda Fabia пополнилось спортивной модификацией

Производитель заявляет что версия Monte Carlo является заключительной для текущего поколения Fabia - это означает, что на появление "Фабии" в кузове универсал, которую мы ждали в этом году, можно не рассчитывать

Производитель даже сделал официальное заявление по этому поводу, где сообщил, что разработка версии Combi официально прекращена, так как ужесточение экологических норм потребует дополнительных затрат для сертификации новой модели. В Skoda желают сохранить деньги и направить их на развитие более перспективных электромобилей.



Вернемся к Fabia Monte Carlo. В Skoda не стали трогать моторную линейку, так что заряженный хэтчбек получит абсолютно стандартные агрегаты, включая литровый трехцилиндровый мотор на восемьдесят лошадиных сил и турбомотор 1.4 на 150 лошадиных сил. С последним двигателем Fabia способна "выехать" из десяти секунд (разгон до сотни за 8.3 секунды), а максимальная скорость составляет 225 километров в час.



Фактически, вся "спортивность" модели сводится к декору. Основным внешним отличием Fabia Monte Carlo станет чёрный декор кузова: в этом цвете выполнят, например, решётку радиатора, накладку на передний бампер, корпуса боковых зеркал и задний диффузор. В салоне появятся спортивные кресла с развитой боковой поддержкой.

