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25 окт 2021

Skoda перестанет выпускать Fabia в кузове универсал

Skoda перестанет выпускать Fabia в кузове универсал
Автор фото: фирма-производитель

В свое время именно  в этом форм-факторе автомобиль был популярен в Европе и у нас в стране. Впрочем, все меняется – меняются и тренды

В новом поколении Fabia тоже должна была обзавестись версией «универсал». Более того, выпуск модели собирались наладить уже в 2023 году, однако теперь  стало известно -  производству не быть. Такое решение руководство Skoda обусловило желанием поскорее сконцентрироваться на разработке электромобилей из-за нового экологического стандарта «Евро-7», который должен вступить в силу в 2026 году. Иначе говоря,  компания попросту отказывается от некоторых моделей, дабы была возможность направить все финансовые потоки на разработку, уже упомянутого, электрического транспорта.

К тому же производитель заявляет, что пусть  универсал Skoda Fabia и базировался бы на платформе MQB, все равно пришлось бы внести в нее очень много дорогостоящих изменений для адаптации нового типа кузова. Напомним, что серийное производство хэтчбеков Skoda Fabia нового поколения началось в середине лета 2021 года. В гамму моторов новинки вошли два 1,0-литровых атмосферных трехцилиндровых бензиновых агрегата мощностью 65 и 80 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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